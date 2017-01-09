Van’da Hafif Raylı Sistem Projesi

Van’da 2013 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın Van ziyareti sırasında gündeme gelen ‘Hafif Raylı Sistem Projesi’, Van Valisi İbrahim Taşyapan’ın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine gelmesiyle tekrar gündeme geldi.

Osmanlı döneminde kentin ulaşım sorununun çözümü için günde 2 bin 500 kişinin taşınabileceği hafif raylı sitem ile ilgili proje, 108 yıl aradan sonra tekrar tartışılmaya başlandı. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 2013 yılında projeyi dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a sunduklarını belirtirken, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise gerekli katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, yaklaşık 3 yıldır gündemde olan hafif raylı sistem için geçmişten bu yana çaba sarf ettiklerini belirterek, “Sayın Başbakanımızın bakanlığı döneminde üniversitemizi ziyaretinde fahri doktora diploması verdiğimiz esnada, asırlık proje olan bu projemizi sunmuştuk. Sayın Başbakanımızın bu yönde düşüncesi olumluydu. Dolayısıyla daha sonra ilgili genel müdürümüz ile yapılan görüşmelerde gerekli çalışmaların kendilerine sunulmasını istemişti. Şimdi size takdim ettiğimiz projeyi oluşturarak kendisine takdim ettik” dedi.



“Van’ımız için başka bir şans doğdu”

2017 yılı içerisinde proje ile alakalı olumlu adımlar atılacağına inandıklarını ifade eden Rektör Battal, “Şimdi Van’ımızın başka bir şansı doğdu. Sayın valimiz, belediye başkanlığına da baktığı için bu konularda çok olumlu ve pozitif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu proje üzerinde de düşüncelerinin çok pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte artık daha olumlu adımların atılacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili gerek bakanlığın ve gerekse valimizin bilgisi var. Umuyorum ki 2017’de projeye yönelik daha net adımlar atılır ve somut bir şeyler ortaya konulur. Hatta eğer bakanlık yap, işlet, devret şeklinde bir proje düşünürse talipli olabileceği noktasındaki söylentiler bize kadar gelmeye başladı” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın proje ile ilgili bilgi sahibi olduğunu da sözlerine ekleyen Battal, şöyle devam etti:

“İnşallah bu proje sadece Van’ın ulaşım sorununun çözümü ile kalmayacak, aynı zamanda şehrin daha geniş alana yayılmasını da temin edecek ve bu konuda atılacak olumlu adımlarla beraber, hızlı bir şekilde hedefe ulaşacağız.”



“Tuşba Belediyesi olarak projeye gerekli katkıyı vermeye hazırız”

Van’ın büyükşehir olmasıyla birlikte trafik sorunun büyüdüğüne işaret eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe de, proje ile alakalı ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Başta üniversitemizden şehir merkezine oradan da Edremit ilçemize kadar uzanacak olan hafif raylı sistem projesiyle alakalı üç merkez belediyeden biri olan Tuşba Belediyesi olarak projeye gerekli katkıyı vermeye hazırız. İlçemiz sınırları içerisinde mevcut imar planı ile bu sistemin ilimize kazandırılması adına gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Bu amaçla bizler başta Büyükşehir Beledi Başkan Vekilimiz Sayın Valimiz İbrahim Taşyapan ve burada söz sahibi olan yatırımcılarımızın bir an evvel bu yatırıma yönelmelerini talep ediyoruz” dedi.

Osmanlı’nın son dönemlerinde gündeme gelen projenin yaşanan savaşlardan hayata geçirilemediğini ifade eden Başkan Özgökçe, “Osmanlı döneminden bugüne kadar Van’ımız için hayali bir proje olarak duran hafif raylı sistem ile alakalı proje için ilimiz son derece müsaittir. Düzgün bir zemine sahip olan ve altyapı anlamında herhangi bir sıkıntısı olmayan ilimizde projemiz inşallah hayata geçtiği takdirde halkımız Van denizinin 1800- 1900 kotlarında çok rahat her noktaya ulaşabilecek geniş bir ağla daha konforlu ve hızlı seyahat edebilecekleridir. İlimiz için artık bir ihtiyaç olan hafif raylı sitemle yaşanan trafik sorunlarının da ciddi anlamda çözülebileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Van OSB Başkanı Şemsettin Bozkurt ise, bu proje ile ciddi bir istihdam sağlanacağını ifade ederek, “Bu proje ile günde en az 300 bin yolcu sirkülasyonu söz konusudur. Bostaniçi’den İskele’ye, üniversiteden Edremit’e kadar olan bu proje ile kentin gelişmesine ciddi anlamda katkı sunulacağına inanıyorum. 100 yıllık bir proje olan ve Van’ın hayali projesi olarak da hafızalara kazınan ‘Hafif Raylı Sistem Projesi’ hayata geçtiği takdirde kentimize de marka değer katacak ve kentin gelişmesine ciddi anlamda katkı sunacaktır” dedi.



“Devletin kasasından beş kuruş çıkmadan proje hayata geçirilebilir”

Proje ile ilgili 2017 yılında somut adım atılmaması için hiçbir neden olmadığını savunan Bozkurt, “Konya ve Bursa’da bunun örnekleri var. Hatta devlet isterse bu projeyi yap işlet devret usulü ile yerli firmalara dahi yaptırabilir, kaldı ki bu yöntem izlenirse devletin kasasında beş kuruş çıkmadan proje hayata geçirilebilir” diye konuştu.