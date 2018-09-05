Van’da ‘Halk Eğitim Merkezi Müdürleri Sene Başı Toplantısı’ yapıldı

İskele Öğretmenevinde yapılan toplantıya ilçe milli eğitim şube müdürleri ve ilçe halk eğitim merkezi müdürleri katıldı. Toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim yılında halk eğitimi merkezi müdürlükleri bünyesinde açılan sosyal, kültürel, mesleki ve teknik kursların ayrıntılı analizi yapılarak, ilçelerin performansları ortaya konuldu.

İl genelinde halk eğitimi merkezleri bünyesinde yaklaşık 7 bin kursun açıldığı ve bu kurslara 90 bin 217 vatandaşın devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, kurs sonunda vatandaşlara belge verildiğini söyledi.

“Van, okuma-yazma seferberliğinde Türkiye’de ilk sıralarda”

Yetkin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği’nin 2. döneminin 8 Eylül tarihinden itibaren yeniden start alacağını belirterek, “1. seferberlik dönemi kapsamında 2 bin 140 kurs açıldı ve bu kurslara 21 binin üzerinde kursiyerin katılımı sağlandı ve yeni dönemle itibaren aralık ayı sonuna kadar bu sayıyı 30 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplantıda görüşülen bir diğer önemli konu ise, sürekli eğitim merkezleri oldu. Sürekli eğitim merkezlerinde hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin büyük performans sergilediğini belirten Şube Müdürü Yetkin, “Bunun yanı sıra Van genelinde açılan 14 sürekli eğitim merkezine devam eden öğrenciler, Yükseköğretim Sınavında başarı göstererek, yükseköğretim programlarına yerleşti. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında mezun öğrencilere yönelik olarak sürekli eğitim merkezlerinde üniversiteye hazırlık kurslarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Toplantıda; okul servis araçları ve rehber personeli eğitimleri, değişen mevzuat hükümleri ile ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, kursların denetimi gibi konular da görüşüldü.