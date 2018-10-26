Van'da ‘Hasta Hakları Günü'nü çiçek vererek kutladılar

Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ek polikliniklerinde, 26 Ekim Hasta Hakları Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlik kapsamında hastalar, hasta hakları konusunda bilgilendirildi. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Sorumlu Müdür Süleyman Ayşin, hastaların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. Hastalara daha kaliteli hizmet sunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Sorumlu Müdür Ayşin, “Bu anlamda çok önemli olan hasta haklarınız hasta hakları yönetmenliğinde ana madde olarak yasallar ve kanunlar çerçevesinde güvence altına alınmıştır. Alınan bu kararlar çerçevesinde en güzel sağlık hizmetini siz değerli hastalara sunmak biz idarecilerin ve sağlık çalışanların asli görevlerindendir. Bizler sizin için buradayız, sizler var oldukça bizim varlığımız vücuda gelecektir” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Hasta Hakları Koordinatörü Berrak Aytin ise, hastanın, haklarını koruma sürecinde kendilerine rahatça ulaşmalarını sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini ifade ederek, “Hasta Hakları, hastalarımız ile sağlık çalışanlarımız arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların en hızlı şekilde çözülmesini sağlamaktadır. Hastanemize sağlık hizmeti almak için müracaat bulunan her hastamızın sağlık kuruluşumuzda sağlık hizmetinden genel olarak faydalanma, bilgilendirme ve bilgi isteme, sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme, mahremiyet özeni, tedaviyi reddetme ve durdurma, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, dini vecibelerini yerine getirme ve saygınlık görme hakları vardır” diye konuştu.