Van’da “Hayalimdeki Çevre” yarışması

Yarışmaya ‘Çevre Temizliği, Geri Dönüşüm, Hayvan Sevgisi’ başta olmak üzere, ‘Çevre’ temalı resimleri ile İpekyolu ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların öğrencileri katıldı. Ödül töreninde bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, çevre koruma bilincinin çocuk yaşta oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, “Çevreye duyarlı belediye olarak her zaman temiz bir çevre için çalışmalarımızı tüm imkanlarımızla sürdürüyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak geri dönüşüm projelerimizle çevremize karşı daha duyarlı olmayı amaçlıyor, bu çerçevede projeler gerçekleştiriyoruz. ‘Hayalimdeki Çevre’ isimli resim yarışmamızı da bu doğrultuda gerçekleştirilmiş olup yarışmaya giren 305 öğrencimizi tek tek can-ı gönülden tebrik ediyor, hepinizin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.

Resimlerin, okul düzeyine göre 3 kategoride değerlendirildiği yarışmada dereceye girenlere değişik ödüller verildi.