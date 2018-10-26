Van'da her 10 asansörden 1'i yeşil etiketli, diğer 9'unda sorun var

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Güvenli asansörler ve kurumlar arası işbirliği" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda mühendis M. Zeki İnanç tarafından yapılan sunumda, Van ilinde her 10 asansörden sadece 1'i yeşil etiketli, 9'unda ise sorun olduğunu söyledi.

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Güvenli asansörler ve kurumlar arası işbirliği" konulu toplantı ilçe belediyeleri, TSE, Makine Mühendisleri Odası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, MÜSİAD Van Şubesi ve asansör firmalarının yetkilileri katılımıyla Van TSO toplantı salonunda gerçekleşti. Yapılan toplantıda asansör yönetmeliği, son değişiklikler, A tipi muayen kuruluşları, montajcı ve bakımcı asansör firmaları, belediyeler, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin görevleri ve sorumluluk alanları, Türkiye geneli ve Van yerelindeki asansörlerin son durumu hakkında seminer verildi. Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan M. Zeki İnanç tarafından yapılan sunumda, Van ilinde her 10 asansörden sadece 1 tanesinin uygun olduğu ve yeşil etiket ile etiketlendiği bilgisi dikkat çekti. Sunumun ardından kurumlar arası işbirliği ile sektörün sorunlarına çözüm üretilmesi, asansörlerin güvenli hale getirilmesi, kullanıcı-tüketicileri de ilgilendiren yönüyle birlikte ele alındı.

Toplantıda bir konuşma yapan İl Müdürü Nevzat Gün, "Aynı dili konuşmak, mevzuat ve kriterleri aynı yorumlamak, belli soruna çözümü belli olan yaklaşımla birlikte aynı yönden bakmak açısından verimli bir toplantı oldu. Piyasa gözetiminin hep birlikte yapılması, gerektiğinde kurumlar arası işbirliği halinde ortak çalışmaların, çözüm odaklı, bürokrasiye takılmadan telefonlaşarak, anında yürütülmesi, sektördeki acil teknik eleman ihtiyacı için üniversite ile birlikte sertifikalı eğitim programının açılması, orta vadede firmaların meslek liselerinden daha fazla stajyer öğrenci alarak teknik eleman yetiştirmesi, uzun vadede ise meslek lisesinde asansörlerle ilgili bir bölümün açılması yönünde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna teklifte katılması için önemli kararlar aldık. Bir ilçe belediyemizin A tipi muayene kuruluşuyla sözleşme yapmadığı, bu ilçede 3 asansörün olduğu, ayrıca yeni binalarda iş bitiminde asansörlerin ve binaların teslim edilememesi gibi sorunların yaşandığı, yeni ataması yapılan kaymakamla görüşerek bu konuyu da ivedilikle çözüme kavuşturabileceğimize inanıyorum. Asansör sayısı fazla olan bir ilçemizde, bir asansör firmasının olmasından kaynaklı sıkıntılar dile getirildi. Arz talep dengesi açısından fark edilen bu pazara sahip çıkacak firmalarımıza da sıcağı sıcağına burada çağrı yapmış olduk" dedi.