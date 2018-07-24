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24 Temmuz 2018 13:54

Van’da hırsızlık

Van’ın İpekyolu ilçesindeki faaliyet gösteren iki ayrı markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Van’da hırsızlık

24 Temmuz 2018 13:54


Van emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaylarla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda T.Y., S.Y. ve M.A. isimli şüpheli şahısların gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Şüpheli şahısların üst ve kullandıkları araçta yapılan aramada; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.Y. ve M.A. adli kontrol kararı ile serbest, T.Y. ise tutuklanmıştır” denildi.




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