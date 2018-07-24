Van’da hırsızlık

Van emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaylarla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda T.Y., S.Y. ve M.A. isimli şüpheli şahısların gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Şüpheli şahısların üst ve kullandıkları araçta yapılan aramada; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.Y. ve M.A. adli kontrol kararı ile serbest, T.Y. ise tutuklanmıştır” denildi.