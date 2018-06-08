Van’da Hokey, şampiyonluk kupaları verildi

Turnuvada il birincileri olan Vali Ali Cevdetbey İlkokulu ve Ortaokulu hem erkekler hem de kızlar kategorisinde başarılı oldular. Her iki kulvarda da şampiyon olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi erkeklerin yanısıra kızlar kategorisi il birincilerine şampiyonluk kupaları verildi. Şampiyonluk kupası Hokey Federasyonu Van İl Temsilcisi ve aynı zamanda Hokey Van İl Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Kılıçer ile birlikte kurul üyeleri Cevat Sarı, Engin Güneş ve Antrenör Sercan Karaca tarafından verildi. İl birincisi olan okul takımları Gümüşhane ve Mardin illerinde yapılan Türkiye Şampiyonası grup elemelerine katılarak büyük başarılar elde ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yalçın Kılıçer, “İlimiz Van’da Hokey sporuna gün geçtikçe ilgi artmaktadır. Bizlerde ileriye dönük çalışmalar yaparak öncelikle hedefimizi 2. Lig veya 1. Lig olarak belirlemiş bulunmaktayız. İnşallah Van’dan bir takımı üst liglere çıkarmak bize nasip olur. Ayrıca Milli takımada sporcu vermek te öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Van’da hokey 2. Lig, 1. Lig ve süper lig Türkiye geneli müsabakalarında görev yapan 11 hakem ve 2 antrenör görev yapmaktadır. Dilerim her geçen yıl çıtayı biraz daha yukarıya taşırız” dedi.