Van’da hububat hasadı başladı

Hububatta dane kaybının önlenmesi ve hasat sonrası anız yakılmaması konularında açıklamada bulunan Müdür İbrahim Görentaş, Van’da hububat hasadı dönemine girildiğini söyledi. Hasat esnasında dane kaybı konusunda hassas olduklarını ifade eden Görentaş, gerekli kontrol ekiplerinin kurulduğunu ve bu ekiplerin kentte hububat hasadının başlamasıyla birlikte denetimlere başladıklarını kaydetti. Görentaş, "Hem çiftçilerimizi ve hem de ilimize dışarıdan gelen biçerdöver sahiplerini bu konuda hassas olmaya davet ediyorum. Hububat hasadı esnasında dane kayıplarının önlenmesi adına merkez ve ilçelerde 14 ekiple, hasatları gerçekleştiren biçerdöverlere yoğun bir kontrol çalışması yapılıyor. İlimizde bu yıl dane kayıp oranı yüzde 1,5 olarak belirlenmiştir. Bu oranın üstünde dane kaybına müsaade edilmeyecektir. İlimizde bu yıl ilkbahar yağışlarının etkisiyle de verim ve kalitede artış bekliyoruz. Rekolte bu yıl yüksek olacak” dedi.

Anız konusuna da değinen Görentaş, hasat sonrası yakılan anızların, topraktaki birçok mikro organizmayı yok ettiğini belirterek, anız yakılmasının da cezai müeyyideleri olduğunu hatırlattı. Görentaş, "Anız yakma ile başta toprağın organik madde kaynağı olan sap ve saman yakılarak kül haline getirilmekte ve toprakta bulunan birçok faydalı böcek ile mikroorganizmaya, yabani hayvanlara zarar verilmektedir. Önemli bir yem kaynağı olan anız artıklarının ortadan kaldırılmasıyla, orman yangınlarına, çevre kirliliğine, trafik kazalarına, telefon ve elektrik iletim hatlarına, komşu tarladaki ekinlere büyük çevresel zararlar verilebilir. Sürdürülebilir bir tarım için anızın yakılarak değil, uygun alet ve makinelerle toprağa karıştırılması uygun yöntemlerdendir" diye konuştu.