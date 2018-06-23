Van’da ‘İçimizdeki Kahramanlar’ programı

Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen programa Van Vali Yardıcıları İbrahim Civelek, Mehmet Parlak, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Snatçı Kürşat’ın seslendirdiği türkülerle devam etti. Kum Sanatçısı Veysel Çelikdemir, Türkiye tarihini ve 15 Temmuz darbe girişimini kum sanatıyla aktarmasının ardından TRT sunucusu Ersin Düzen’in moderatörlüğünde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan İsmet Doğan, Yusuf Ak ve Emin Oğuz Ayanoğlu yaşadıklarını vatandaşlarla paylaştı. 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Gazi İsmet Doğan, "Biz o gece dünyayı ikinci plana attık ve meydanlara indik. O zamanki atmosferi anlatmaya kelimeler yetmez. O gece her iki ayağımdan vuruldum. Şehit olmayı çok isterdim. Ama olmadım" dedi.

Ağabeyi Onur’u hain darbe girişimi sırasında şehit verdiklerini belirten Gazi Emin Oğuz Ayanoğlu ise, "Bu ülke çok darbe gördü ve darbelerden de büyük zarar gördü. Yıllardır gaflet uykusunda olan Müslümanlar o gece uyandı ve bu dünyaya çok güzel bir ders verdi. Biz bir ve beraber olduğumuzda 15 Temmuz’da neler yapabileceğimizi çok iyi gösterdik. Bunu her zaman devam ettirirsek Allah’ın izniyle hiç kimse bizi bölemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Gazi Yusuf Ak da eşiyle helalleşip sokağa çıktığında ayağında sadece terlik olduğunu belirterek, "Ne silahım ne de topum vardı. Ama yüreğimde imanım vardı. O gece sela sesi duyduktan sonra hiçbir şeyden korkmadan ilerledik. Bir tankın atışında yaralandım. Vücudumda ve başımda birçok şarapnel parçası var. Tedavim hala sürüyor. Ama kazanan biz olduk. Zafer Müslümanların ve inanlarındır" diye konuştu.

Program, Dursun Ali Erzincanlı’nın okuduğu şiirlerle sona erdi.