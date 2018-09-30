Van'da icralık konut gerginliği

Van'ın Edremit ilçesindeki bir sitede bulunan dairelerin icra kanalıyla satışa çıkarılması, site sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaptırılan ve yapımcı firmanın ipotek olarak bankaya gösterdiği 328 adet dairenin 1 Ekim tarihinde başlamak üzere satışa çıkarılmasına daire sahipleri isyan etti. Oturdukları sitenin önünde bir basın açıklaması yapan site sakinleri, tapu ve çevre düzenlemesi borçlarını tamamen ödemiş olmalarına rağmen dairelerinin bir banka tarafından satışa çıkarıldığını belirtti. Site sakinleri adına basın metnini okuyan Şükran Sürmeli, yapım firmasının kredi çektiğini ve sitelerinin bulunduğu arsayı ipotek gösterdiğini söyleyerek, “Binlerce insanı mağdur eden bir sorundan dolayı buradayız. 2011 yılındaki iki büyük depremden bir yıl önce site sakinlerinin önemli bir kısmı tapu ve çevre düzenlemesi parasını tamamen ödemiştir. Tapu ve çevre düzenlemesi parasıyla birlikte müteahhide katkı olması açısından 20 ile 50 bin TL fazladan para vermesine rağmen, yapımcı şirketin cezasını haksız bir şekilde daire sahiplerine kesmek istemektedirler” dedi.

Dairelerin satışa çıkarılmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin insanın mağdur olacağını ifade eden Sürmeli, “Şu anda 2 bin kişiye yakın insan mağdur olmak üzeredir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde büyük aile facialarının yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Kentimizin aşiret yapısı da düşünüldüğünde bu kadar insanın mağduriyeti, toplumsal bir kırılmaya sebep olacaktır. 328 ailenin evinin hukuksuz bir şekilde ellerinden alınması, kabul edilir bir durum değildir. Kentimizin ve ülkemizin yetkililerinden bu toplumsal soruna acil bir şekilde çare üretmelerini talep ediyoruz. 328 aile, banka ve yapımcı şirketin usulsüzlüklerinden dolayı mağdur edilmemelidir. Bankanın daire sahipleri üzerinde herhangi bir hakkı yoktur” şeklinde konuştu.