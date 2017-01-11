Van’da iki ayda 70 milyon euroluk yatırım kararı

Başbakan Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da açıkladığı "Yatırım ve Destek Hamlesi Cazibe Merkezleri Programı" kapsamında Van’da yatırımlar devam ediyor.

WILCO ile AIDA grupları tarafından cazibe merkezleri programı kapsamında Van’da 50 milyon euroluk yatırım kararının ardından Mersin ve İstanbul’da yatırımı bulunan ve birçok ülkeye ürün ihraç eden Kaplanoğlu Plastik de Van’da 20 milyon euroluk yatırım yapma kararı aldı. Bir kahvaltı salonunda bir araya gelen firmanın Genel Müdürü Ergün Kaplan, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, Van Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tepe ve Vanlı iş adamı Bedrettin Gökçenay, firmanın 20 milyon euroluk yatırım için Van’a gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, “Mersin OSB’de sebze, meyve plastik kasaları üretimi ve aynı zamanda İstanbul’da otomotiv sektöründe kullanılan plastik yedek parçaların kalıp imalatını yapan firmamız, bütün plastik aksamlarının modellerini yapıp dünyanın birçok yerine ihracat yapıyor. İhracatları yıllık 10 milyon doları bulan ciddi bir firmadır” dedi.



“İlk etapta 100 kişiye istihdam sağlanacak”

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan cazibe merkezleri kapsamındaki desteklerden faydalanmak üzere Van’da 20 milyon euroluk bir yatırım yapmak için burada bulunduklarını belirten Bozkurt, “İlk etapta 100 kişiye yakın istihdamı olacak olan bu firmamız, bölgede rakibi bulunmayan bir üretim yapacak. Mersin ve İstanbul’daki üretim karma sistemini burada gerçekleştirecekler. Hem kalıp üretimi hem de kalıp imalatından otomotiv sektöründeki pazara hazır olan ve 1-2 grupla çalışan firmanın bölgede bir örneği de yoktur. Üretim alanında 30 yıla yakın bir geçmişleri var. Kendi konularında uzman yatırımcılardır. Bölgedeki bu destekleri görünce, yatırım ortamının cazibesini görünce Van Vakfımızın aracılığıyla bizleri ziyaret ettiler. Van OSB’de kendileri ile bir araya geldik. OSB’nin konumunu, bölgedeki avantajlarını ve dünya ile olan bağlantılarını kendilerine anlattık. Belli bir noktaya geldik. Proje olgunlaştı. Bu projeyi de Van’a kazandıracağız. 20 milyon euroluk bir yatırım yapmak için ilk etapta 20 bin metrekarelik bir alan tahsis edeceğiz. Bu anlamda yer sıkıntımız yok” diye konuştu.



“İki ayda 70 milyon euroluk yatırım kararı”

Proje ile alakalı Van Valisi İbrahim Taşyapan’la da bir araya geleceklerini aktaran Başkan Bozkurt, “Yine bu tür bir yatırımı yakın bir zamanda sizlerle paylaşmıştık. 50 milyon euroluk bir yatırımı sizlere duyurmuştuk. Akabinde 20 milyon euroluk ciddi bir yatırımı da sizlerle paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Van OSB’ye katma değeri yüksek teknolojik ürünleri üreten firmaları çekmeyi başardıklarını anlatan Bozkurt, şunları söyledi:

“Biz OSB’de un üretirken şimdi dünyadaki marka araçlara kalıp üreten CNC tezgahlarında milimetrik ileri teknoloji ile üretilen ürünler üretecek duruma geldik. Bunlar bizim ihracatımıza ve ülkemizin hedeflediği 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefine doğru atılan çok ciddi bir adımlardır. İki yatırımımızdan dolayı da sevinçliyiz, gururluyuz. Bunun lokomotifini oluşturan cazibe merkezleri kapsamındaki desteklerdir, bu desteklerin yanı sıra bu yatırımların buraya gelmesinde Van OSB sanayicisinin çok büyük destekleri var. OSB olarak hedefimiz 10 yıl içerisinde Van’da 500 fabrika oluşturmak ve bu fabrikalarda Van nüfusunun yüzde 10’unu istihdam etmektir.”



“Cazibe merkezleri programı bizleri cezp etti”

Kaplanoğlu firmasının Genel Müdürü Ergün Kaplan da, Mersin ve İstanbul’da beyaz eşya ve otomotiv sektöründe kullanılan plastik kalıpların üretimini yaptıklarını belirterek, “Özellikle akü sektöründe çok iyi bir noktaya gelmiş durumdayız. Bu kalıplar için Çin’e giden insanların yüzde 10 ile 20’sini buraya getirebilirsek ve yapılan desteklerle Çin ile rekabet edebilirsek çok güzel işler başarırız. Cazibe merkezleri kapsamında verilen destekler yapacağımız yatırımlarda bizleri cezbetti. Üretmiş olduğumuz ürünlerin yüzde 80’i yurt dışına ihraç ediliyor. Ham maddeyi Norveç ve İsveç’ten karşılıyoruz. Bunun dışında traktör sektöründe önemli bir yol kat ettik. Türk Fiat ile New Holland’ın bütün aksamlarını biz yaptık. Yeni çıkacak olan beyaz eşyaların hemen hemen hepsinin kalıplarını biz üretiyoruz. Pazarımızın hazır olması nedeniyle bir avantajımız var. Bunun dışında bu bölgede böyle bir yatırım bulunmuyor. Bu da bizim için, Van için büyük bir yatırım ve avantaj olacaktır” dedi.



“Türkiye’nin Çin’e bağımlılığına son vermek istiyoruz”

Van’ın İran’a yakın olmasının da yatırım açısından önemli olduğunun altını çizen Ergün Kaplan, bu sayede İran’daki pazarlarını daha da genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kaplan, “İran dışında Irak, Rusya, Mısır ile ciddi bir ticaret içindeyiz. Yıllık dış ticaretimiz 900 milyon dolar seviyesindedir. Bizim en büyük hedefimiz Çin’e giden insanlarımızı burada tutmaktır. Türkiye’nin bu alanda Çin’e bağımlılığına son vermek istiyoruz. Biz Van’da 20-30 milyon dolarlık bir ticaret düşünüyoruz. Bizim hedeflerimiz büyük. Bu hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

81 ilin OSB başkanlarını Van’a davet eden Van Mermer Firması Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Gökçenay ise söz konusu yatırımların gelmesinde ‘Yatırım ve Destek Hamlesi Cazibe Merkezleri Programı’nın payının büyük olduğunu belirterek, medyanın bunu iyi işlemesi gerektiğini söyledi.

Toplantı, kahvaltının ardından çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.