Van’da il spor merkezleri açıldı

Ferdi Sporlar Merkezi önünde yapılan açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İpekyolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar, antrenörler, sporcu ve çok sayıda ailenin katıldığı törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğümüzün 79. kuruluş yıldönümü münasebetiyle hem teşkilatımızın yaş gününü hem de ülkemizde eş zamanlı olarak il spor merkezlerimizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Açılacak branşların her kesimden öğrenci ve sporcuya hitap ettiğini ifade eden İnanç, “Spor disiplinli bir yaşam tarzıdır. En büyük yararı sağlıklı yaşam, disiplin ve sosyalleşmektir. İlimizde bütün branşlarımızı siz değerli çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine açtık. 26 farklı branşta il spor merkezlerimiz, 18 branşta ise engelli spor merkezlerimiz ile antrenörlerimizin idaresinde kurslarımız ücretsiz olarak halkımızın hizmetindedir. İl spor merkezlerinin mantalitesi, birkaç amaca dayanmaktadır. Birincisi; okulların kapanmasının ardından öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirerek sporla buluşması, kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve dahası yeni arkadaşlıklar edinmesidir. İkincisi; çocuklarımızın spor disiplinine alışarak bundan sonraki hayatlarında sevdikleri bir branşta güzel bir hobi sahibi olmalarını sağlamaktır. Üçüncüsü ise, yetenekli çocuklarımızı yetenekli oldukları branşa yönlendirerek eğitmek, müsabık sporcu olarak devamlılığını sağlamak ve milli takıma kazandırmaktır. Bu nedenle il spor merkezlerini çok önemsiyoruz. Yüzme hariç tüm branşlarımız ücretsizdir. Kayıtlarımız halen devam etmektedir. Engeli vatandaşlarımız için de 18 farklı engelli grubunda il spor merkezleri kayıtlarımız devam ediyor. Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engeli sporcularımızı da il spor merkezlerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İl spor merkezleri açılış töreni, İnanç’ın konuşmasının ardından jimnastik ve tekvandocu sporcuların gösterileri ile sona erdi.