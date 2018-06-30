Van’da il spor merkezleri açılışı gerçekleştirildi

Ferdi Sporlar Merkezi önünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan İl Spor Merkezlerinin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. İl Spor Merkezlerinin açılış törenine, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, ilçe müdürleri, şube müdürleri, antrenörler, sporcu ve çok sayıda sporcu aileleri katıldı. İl Spor Merkezleri açılış töreninde konuşan; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğümüzün 80. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hem teşkilatımızın yaş gününü hem de ülkemizde eş zamanlı olarak il spor merkezlerimizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Açılacak branşların her kesimden öğrenci ve sporcuya hitap ediyor. Spor disiplinli bir yaşam tarzıdır. En büyük yararı sağlıklı yaşam, disiplin ve sosyalleşmektir. İlimizde bu yıl il spor merkezlerimizi paydaş kurumumuz Van Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Valimizin talimatlarıyla büyükşehir belediyemiz tarafından alımı tamamlanan spor malzemelerimizin de yakın bir zamanda sizlere dağıtımını yapacağız inşallah. İlimizde bütün branşlarımızı siz değerli çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine açtık. 26 farklı branşta il spor merkezlerimiz, 18 branşta ise engelli spor merkezlerimiz ile antrenörlerimizin idaresinde kurslarımız ücretsiz olarak halkımızın hizmetindedir” dedi.

İl Spor Merkezlerinin insan hayatında birkaç farklı amacın olduğunu ifade eden İnanç, “Bunlardan birincisi okulların kapanmasının ardından öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirerek sporla buluşması, kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve dahası yeni arkadaşlıklar edinmesidir. İkincisi çocuklarımızın, spor disiplinine alışarak bundan sonraki hayatlarında sevdikleri bir branşta güzel bir hobi sahibi olmalarını sağlamaktır. Üçüncüsü ise, yetenekli çocuklarımızı, yetenekli oldukları branşa yönlendirerek, eğitmek, müsabık sporcu olarak devamlılığını sağlamak ve milli takıma kazandırmaktır. Bu nedenle İl Spor Merkezlerini çok önemsiyoruz. Yüzme hariç tüm branşlarımız ücretsizdir. Kayıtlarımız halen devam etmektedir. Engeli vatandaşlarımız için de 18 farklı engelli grubunda il spor merkezleri kayıtlarımız devam ediyor. Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engeli sporcularımızı da il spor merkezlerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İl spor merkezleri açılış töreni il müdürü İnanç, antrenörler, sporcular ve ailelerin de katılımları ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.