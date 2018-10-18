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Van'da ilaç kaçakçılığı

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak ilaç ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak ilaç ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 6 bin 120 adet sıvı ampul ve 7 bin 99 adet film tablet ile 3 bin 923 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen İran vatandaşı F.H.A. hakkında yasal işlem yapıldı.

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