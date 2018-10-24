İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da ilaç kaçakçılığı

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 995 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 995 adet kaçak ilaç ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Aramada, durumundan şüphelenilen E.B. isimli yolcunun el bagajlarında toplam 2 bin 995 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi. E.B. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.