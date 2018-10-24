Van'da ilaç kaçakçılığı

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 995 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Aramada, durumundan şüphelenilen E.B. isimli yolcunun el bagajlarında toplam 2 bin 995 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi. E.B. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.