Van'da ilaçlamada yeni dönem

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından haşerelere ve ölümcül hastalıklara karşı yapılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kenttin tüm cadde, mahalle ve sokaklarında kamyonetlerle, göl ve sazlıklarda 3 anfibik araçla ilaçlama çalışması yapan ekipler vatandaşın yoğun olarak gittiği trafiğe kapalı alanlarda ise Biocycle elektrikle çalışan motorlarla ilaçlama yapıyor. Bu araçlarla park, bahçe çöp kutuları, çöp konteynerleri titizlikle ilaçlanıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

İlaçlama çalışmalarını tüm şehir merkezinde yaklaşık 100 personelle yürüttüklerini söyleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selim Elhansu “Türkiye'de ilk kez Van'da anfibik araçlarla göl yüzeyi bataklık ve kayalık bölgelerde ilaçlama yapıyoruz. Yine bunun yanı sıra 20 ULV ve mist blower araçla da cadde ve sokaklarda çalışmalarımız var. Trafiğe kapalı alanlarda ise yeni alınan Biocycle elektrikle çalışan motorlarla ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu araçların çok faydasını da gördük. Araçların giremediği park ve kaldırım üzerlerindeki çöp konteynerleri ve kutularına rahatça ulaşıyoruz. İlaçlama çalışmalarımızla geçen yıllara göre haşere ve sineklerin varlığında gözle görülür bir azalma var. Vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Sonbaharın sonlarına kadarda mücadelemiz devam edecek” dedi.