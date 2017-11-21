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21 Kasım 2017 15:13

Van’da ilçe müftüleri toplantısı

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas başkanlığında ilçe müftüleri toplantısı düzenlendi.

Van’da ilçe müftüleri toplantısı

21 Kasım 2017 15:13


Yaklaşan Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Müftü Nimetullah Arvas başkanlığında ilçe müftüleri toplantısı yapıldı. Yapılacak etkinlikler ile Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği vaaz, konferans ve panellerin başlıkları hakkında bilgi veren Müftü Arvas; ‘Üsve-i Hasene-En Güzel Örnek, En Güzel Davetçi ve Rehber Olarak Hz. Peygamber (sav), Kullukta Örnek: Hz. Peygamber (sav), Yaşayan Kur’an: Hz. Peygamber (sav), Eş ve Baba Olarak Hz. Peygamber (sav), Arkadaş Olarak Hz. Peygamber (sav), Yetim ve Mazlumlara Sığınak Olarak Hz. Peygamber (sav) konu başlıklarında işlenecek konuları belirtti.


Ayrıca “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü münasebetiyle de “Eş ve Baba Olarak Hz. Peygamber (sav)” alt başlığı ile dinimizin kadına bahşettiği değer konularının işlenmesi ve müftülüğün “Kadınlara Yönelik İl Geneli Vaaz ve İrşad Programları”nın, irşad ekiplerince aksatılmadan yürütülmesi ele alındı.


2018 yılı yıllık eylem planı üzerinde müzakere yapılan toplantıda, daha sonra müftülüklerce yapılan hizmetlerle alakalı değerlendirmelerde bulunuldu.




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