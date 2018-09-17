Van'da ilk ders zili çaldı

Van'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 330 bin öğrenci ile 16 bin öğretmenin ders başı yapmasıyla başladı.

Eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Tunca Uras İlk ve Ortaokulunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Mustafa Cengiz İlköğretim Okulu halk oyunları ekibinin gösterisi, öğrenci ve öğretmenler adına yapılan temsili konuşmayla devam etti.

Programda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Sinan Aslan eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "Okullarımızla alakalı almamız gereken tedbirler ve eğitimdeki eksiklerimizi geçtiğimiz haftaya masaya yatırdık. Elbette ki bütün sorunların üstesinden gelmemiz mümkün değil. Ancak elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

Eğitimde 3 temel hedef ortaya koyduklarını belirten Aslan, "Derslik sayısının artırılması, akademik seviyenin yükseltilmesi ve okullaşma oranının artırılması. Bu 3 hedefimiz için ciddi çalışmalar yapıyoruz. 1 ay veya daha kısa bir süre içinde eğitimde yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. 3 hedefin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz. Sürekli Eğitim Merkezleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerle birlikte bir çalışma başlattık. Burada çok ciddi başarılar elde ettik. Tıp fakültelerinden, hukuka ve daha birçok önemli fakülteye öğrencilerimizi kazandırdık. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise TUBİTAK yarışmalarında başvuru sayısında il olarak Türkiye ikincisi olduklarını anımsatarak, “Okul yazarlık seferberliğinde Türkiye 3'üncülüğünü yakaladık. Bu başarılar, eğitimdeki seviyemizin artmasına olanak sağladı. Fiziksel yapıya, öğretmen ve öğrenci yapısına sahibiz. ‘Van eğitimde bir numaradır' diyeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Aslan ve beraberindekiler öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.

Öğrencilerin kitaplarının dağıtılması ile son bulan törene, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, ilçe milli eğitim yetkilileri, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.