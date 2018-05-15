Van’da ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde olduğu gibi Van’da da büyük sevinçle kılındı. Van’da teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, barış ve huzur dileklerinde bulundular. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı.

Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Diğer taraftan kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldı.

İlk teravih namazı kılmanın sevincini yaşadığını belirten Yasin İdiğ isimli vatandaş, Filistin’de yaşanan katliamların son bulmasını diledi. İdiğ, “Ramazanı şerif İslam ümmetinin yekvücut olmasına vesile olmasını Allah’tan niyaz ederiz. İnşallah bu Ramazan ayı diğerinden daha bereketli geçer. Özellikle Filistin’de yaşanan vahşi katliamların son bulmasını Allah’tan dileriz. Umarız bu Ramazan insanların hidayetine vesile olur ve Ramazan’dan sonrada güzel işlerin devamını dileriz” dedi.

Ramazan ayının tüm Müslüman alemi için hayır ve bereket getirmesini dileyen Mehmet Ali Erdemir isimli vatandaşta ise, çok duygu yüklü olduğunu belirtti.

Bu yıl tekrar Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşayan Cumali Olay da Ramazan ayının İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olması temennisinde bulundu.