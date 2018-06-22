Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Van Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen "İmar Barışı" toplantısında; ‘İmar barışı nedir?’, ‘İmar barışına nasıl başvurulur?’, ‘Kimlerin imar barışına ihtiyacı var?’ gibi konularında bilgilendirme yapıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahsum Semerci, amaçlarının ‘İmar Barışı’ ile ilgili kafalarda oluşan bütün sorulara cevap vermek olduğunu söyledi.

Daha sonra bilgilendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ahmet Küçükler, amaçlarının Türkiye’de yıllardan beri kangren haline gelmiş imar sorununu çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti. Küçükler, “Bugün önemli bir yasa hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bakanlık olarak Türkiye’de yıllardan beri kangren haline gelmiş önemli bir sıkıntının giderilmesi için bir adım atıldı. Bu kapsamda ‘İmar Barışı’ yasası çıkarıldı. ‘İmar Barışı’ yasası ile 1940-50’lerden gelen sorunların çözümü için bir çalışma oldu. Bu çalışmada amaç sizlere imar barışını iyi bir şekilde tanıtmaktır. Bu haktan mahallenizdeki ve çevrenizdekilerin istifade etmesini sağlamayı amaçlamış bulunuyoruz” dedi.

‘İmar Barışı’ yasasından faydalanmak için 31 Ekim 2018 tarihine kadar mutlaka müracaat edilmiş olması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Küçükler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aksi halde bu yasadan istifade edilmesi söz konusu değildir. Bu yasa, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış tüm yapıların yapı kayıt belgesi almasını sağlıyor. Bu yapılar bugüne kadar ya ruhsatsız olarak yapılan ya da ruhsatı olmasına rağmen ruhsata aykırı bazı işlemler yapılmış olması nedeniyle iskan alamamış bütün yapıları kapsıyor. Bitmiş ve tamamlanmış bütün yapılar, bu yasadan istifade edecektir.”

Program sonunda toplantıya katılan muhtarlara “İmar Barışı” ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahsum Semerci, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ahmet Küçükler ve çok sayıda muhtar katıldı.