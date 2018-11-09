Van'da ‘İmar Barışı'na 13 bin başvuru

Kaçak yapıların kayıt altına alınması amacıyla çıkarılan İmar Barışı için Van'da 13 bin başvuru yapılırken, bu kapsamda bugüne kadar yapılan ödeme tutarının ise 21 milyon TL olduğu açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı ile afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilebileceği belirtilirken, bu tarihten sonra yapılan yapılar ise İmar Barışı kapsamı dışında tutuldu.

31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılan imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü giriş katında ‘İmar Barışı Bankoları' oluşturuldu. Vatandaşlara yardımcı olan görevliler, Van'da şu ana kadar 13 bin başvuru aldı. 13 bin kişi içerisinde 10 bin kişi yapı kayıt belgesi alırken, İmar Barışı kapsamında bugüne kadar yapılan ödeme tutarı ise 21 milyon TL oldu.

İHA muhabirine konuşan Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahsum Semerci, İmar Barışı'nın yapı kayıt belgesi almak isteyen vatandaşlar için bir fırsat olduğunu belirtti. Yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabileceğini ve binalar için yıkılma endişesinin son bulacağını ifade eden İl Müdürü Semerci, “İmar Barışı, ruhsat eklerine ve imara aykırı olan yapıların yapı kayıt belgesi için uygulanan bir düzenlemedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'deki yapı stokunu göz önünde bulundurarak bu kapsamda bir adım attı. İmar Barışı için geçen yıl bir hazırlık yapıldı. Bu sene ise haziran ayından itibaren süreç başlamış oldu. Geçmiş dönemlerde de İmar Affı ve İmar Barışı vardı. Ancak bu son İmar Barışı biraz daha kapsamlı ve vatandaşların sorunlarını giderecek çözüm niteliğinde bir düzenleme oldu” dedi.

“Van'da yüzde 80 ruhsatsız yapı tespit edildi”

Semerci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesinin birlikte yaptığı tespit sonucunda kentte yaklaşık yüzde 80 ruhsatsız yapı stoklarının olduğunu açıkladı. İmar Barışı konusunda beklentilerinin çok fazla olduğunu söyleyen Semerci, “Ancak bugün itibariyle yapı kayıt belgesi için başvuru yapan insan sayımız 13 bindir. Yapı kayıt belgesi alan ve ücretini ödeyen kişi sayısı ise yaklaşık 10 bindir. Yapı kayıt belgesi alırken, yatırdıkları ücretin toplamı da yaklaşık 21 milyondur” diye konuştu.

“İmar Barışı bir fırsattır”

Son 2 ay içerisinde başvuru yoğunluklarında artış beklediklerini dile getiren Semerci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda müdürlüğümüzün zemin katında vatandaşlarımızın kolayca erişebilecekleri ‘İmar Barışı Bankoları' oluşturulmuş ve konu hakkında yeterli sayıda nitelikle personel görevlendirilmiştir. Görevli arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza İmar Barışı hakkında bilgilendirilme yapmaktadır. Bu son iki ay içerisinde vatandaşlarımızın biraz daha fazla başvurmasını bekliyoruz. İmar Barışı bir fırsattır. İnşallah vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmazlar.”

Van'da 3 katlı binası için İmar Barışı'na başvuru yapan Mehmet Salih Caniş isimli vatandaş, İmar Barışı'nın büyük bir fırsat olduğunu, imkanı olan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Caniş, İmar Barışı uygulamasından önce ruhsat işlemleri yaklaşık 80 bin liraya mal olurken, düzenlemeyle birlikte bu maliyetin 30 bin liraya düştüğünü kaydetti.