Van’da ‘inci kefali av yasağı’ değerlendirme toplantısı

Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent için çok önemli bir değer olan ve sadece Van Gölü ve havzasındaki iç sularda yaşayan inci kefali balığının üreme dönemi boyunca başta tarım ve orman il/ilçe müdürlükleri ve jandarma ekipleri olmak üzere emniyet, üniversite ve belediyelerin inci kefali balığını korumak için 7/24 görev alarak büyük bir çalışma örneği gösterdiği belirtildi. Açıklamada, “2018 yılında inci kefali av yasağında yapılan bu çalışmaların değerlendirilmesi ve 2019 yılı için uygulanacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ‘inci kefali av yasağı’ değerlendirme toplantısı yapıldı. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Erciş ve Muradiye ilçe jandarma komutanlıkları ile bağlı karakol komutanlıkları, ilçe tarım ve orman müdürlükleri ve Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü katılım sağladı. Toplantı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in 2018 yılı inci kefali av yasağında yapılan çalışmalar ve 2019 yılında alınacak tedbirler hakkındaki konuşmalarının ardından ilçe jandarma ve zabıta birimlerinin 2018 yılı av yasağı döneminde zorlu koşullarda yaptıkları çalışmalar ve 2019 yılı av yasağı döneminde daha etkin bir çalışma yürütülebilmesi için alınacak tedbirler hakkındaki konuşmalarının ardında toplantı bilgi alışverişi yapılarak toplantı sona erdi” denildi.