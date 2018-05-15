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15 Mayıs 2018 14:51

Van’da ‘inci kefali’ balığını koruma çalışması

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığını korumak için denetimlerini ve okullardaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da ‘inci kefali’ balığını koruma çalışması

15 Mayıs 2018 14:51


Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’ndeki Sıtkı Kürüm ve Evliya Çelebi ortaokullarında inci kefali balığıyla ilgili eğitimler veren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, beraberindekilerle çarşı merkezinde ise denetim yaptı. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, satışa sunulan 150 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.


Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, avlanması yasak olan balığı satanların kaçarak kayıplara karıştığını, denetimlerin ve okullardaki eğitimlerin ise aralıksız devam edeceğini söyledi.




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