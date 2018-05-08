Van’da ‘inci kefali’ konulu bilgilendirme eğitimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş’ın talimatıyla Muradiye, Erciş, İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki Van Gölü sahilindeki ve akarsu kenarlarındaki 15 okulda eğitim verilmeye başlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir tarafından verilen eğitimler, bugün Muradiye ilçesindeki Fevziye-Salih Ünlü, İstanbul Ticaret Odası ve Atsushi Miyazaki ortaokullarında yapıldı.

Şube personellerinin de katıldığı eğitimlerde, Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bilgiler verildi.