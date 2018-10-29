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Van'da intihar etmek isteyen genç ikna edildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde 8 katlı bir binanın 7.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 8 katlı bir binanın 7. katına çıkarak intihar etmek isteyen genç ikna edildi.


Alınan bilgilere göre olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 7. katında meydana geldi. Binanın 7. katında cama çıkarak intihar etmek isteyen kimliği belirsiz genç için bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada itfaiye ekipleri gencin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık bir saat boyunca devam eden görüşmenin ardından intihar etmek isteyen şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi. Binanın çevresinde toplanan meraklı kalabalık ise polis ekiplerinin ikna çalışmasından sonra olay yerinden ayrıldı.

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