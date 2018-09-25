Van'da IPARD-II 3. çağrı döneminde 73 proje onaylandı

çağrı dönemi kapsamında 73 projenin desteklemeye hak kazandığını söyledi.

Türkiye'nin 42 ilinde faaliyet gösteren TKDK, Van'daki faaliyetlerine de devam ediyor. IPARD-I programı süresince Van'da 132 projenin hayata geçmesini sağlayan TKDK, yaklaşık 75 milyon TL'lik yatırım ve 38 milyon TL'lik hibe desteğiyle kent ekonomisine ve kırsal alanların kalkınmasına katkıda bulundu.

Yatırımlara sağlanan hibe desteğinin yanında IPARD-I programı süresince yatırımcılara yaklaşık 13,5 milyon TL Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyet desteği de sağlandı. Kurum tarafından tamamlanan IPARD-I programından sonra 2014-2020 yıllarını kapsayan IPARD-II programı ile desteklemeler devam ediyor.

Desteklemeler ve kurum faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan TKDK Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, IPARD-II 3. çağrı dönemi kapsamında projesi kabul edilen başvuru sahipleriyle sözleşmelerin imzalandığını belirtti. İl Koordinatörü Başak, “Van İl Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinde desteklemeye hak kazanan 73 proje ile sözleşme hazırlıkları devam etmektedir. Kabul edilen projelerin 63 tanesi arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi sektöründen, 4'ü kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri sektöründen, 3'ü su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen, 2'si yenilenebilir enerji sektöründen ve bir proje ise bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi sektörü kapsamında mantar üretim tesisinden olmak üzere çeşitli sektörleri kapsamaktadır. Kabul edilen projelerin toplam yatırım bütçesi 22 milyon TL ve toplam destek miktarı ise 12 milyon TL'dir. IPARD-II 3. çağrı kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamında et ve süt üreten tarımsal işletmeler sektöründen kabul edilen projelerin incelemesi devam etmektedir” dedi.

Başak, bu fonlardan Van'ın daha fazla yararlanmasını hedeflediklerini ve bu amaç için kurum olarak yoğun mesai harcadıklarını belirterek, yapılacak yatırımların Van'a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.