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03 Temmuz 2018 12:28

Van’da “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından sahada ve teknik servislerde çalışan personellerine yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri düzenlendi.

Van’da “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri

03 Temmuz 2018 12:28


Narman ve Beyüzümü (Otogar) Paket İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesislerinde çalışan personelleri de kapsayan eğitim semineri iki gün sürdü. İSG Şube Müdürlüğü bilgisi dahilinde, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet alınan As-Van Net OSGB uzmanlarından Rukiye Tokat, Sağlık Personeli Zeyt Kaplan, İşyeri Hekimi Güney İmre tarafından kapsayıcı bir eğitim semineri düzenlendi. Seminerde; iş sağlığı ve güvenliği, personelin ihtiyacı olan kişisel koruyucu donanım (KKD) eksikleri, uyarı levha ve işaretlemeler konularında da detaylı bilgiler sunuldu.


VASKİ İçme Suyu Arıtma ve Havza Koruma Kontrol Şube Müdür Vekili M. Fatih Doğrar ve Makine Mühendisi Ulaş Karabulut tarafından da, tesisin kuruluş amacı, işletme prensibi ve personel konularında da bilgiler aktarıldı.




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