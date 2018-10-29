Van'da itfaiyenin yeni araçları tanıtıldı

Tanıtım için itfaiyenin bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, itfaiye filosuna son teknolojiyle donatılmış ve çok yüksek katlara müdahale etme imkanı sağlayan 11 yeni araçla güçlendirdiklerini söyledi. Van ilinin olası yangınlara anında müdahale edebilecek imkana kavuştuğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Yaptığımız bu büyük hizmetlere yeni bir halka eklemenin mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Bir taraftan şehrin her bakımdan imarı için uğraş verirken, diğer taraftan da büyükşehir belediyemizin idari ve kurumsal kapasitesini artırma, araç, gereç ve personel eksiklerini giderme yolunda hızla ilerliyoruz. Van önemli bir büyük şehirdir. Maalesef Van Büyükşehir Belediyesi, Allah muhafaza çıkabilecek bir yangında, yüksek katlı binalara müdahale edecek itfaiye araçlarından yoksundu. Bizler de bu eksikliği giderme adına yaptığımız çalışma neticesinde, bugün itfaiye filomuza son teknolojiyle donatılmış ve çok yüksek katlara müdahale etmeye imkan sağlayacak 11 tane yeni araçla güçlendiriyoruz” dedi.

Van itfaiyesinin 15-20 kata kadar olan binalarda olabilecek yangınlara anında müdahale edebilecek imkana sahip olduğuna dikkat çeken Zorluoğlu, “İlimize uzun yıllar hizmet edecek 100 yeni itfaiye personelimizi, daire başkanlığımıza tahsis etmiştik. İnşallah hem bu yeni personelle, hem de filomuza ilave ettiğimiz bu yeni araçlarla ilimiz yangınlara müdahale bakımından çok daha iyi bir noktaya gelmiş bulunuyor” diye konuştu.

“Bu kaynakları heba etmeyeceğiz”

Belediye kaynaklarını asla heba etmeyeceklerini ve bu kaynakları terör örgütlerine destek amacıyla kullanılmasına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir belediyemize vatandaşlarımızın vergilerinden kesilerek tahsis edilen ödenekleri de en iyi ve doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bizden öncekilerin yaptığı gibi yapmayacağız. Bizden öncekilerin yaptığı gibi bu kaynakları heba etmeyeceğiz. Bu kaynakları terör örgütlerine destek maksatlı asla kullanmayacağız ve kullanılmasına da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu bakımdan gerek büyükşehir belediyesi, gerek ilçe belediyelerimizle ilimizi her bakımdan imar ederek geleceğe hazırlayacağız. Bu bakıma vatandaşlarımıza daha konforlu ve daha yaşanabilir bir şehir bırakacağız.”

Yapılan konuşmaların ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu'na plaket takdim edildi. Kurdele kesimiyle hizmete alınan itfaiye araçlarının incelenmesiyle tören sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çicekli, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar katıldı.