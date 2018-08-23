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23 Ağustos 2018 11:26

Van’da jandarma, saldırı hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlara yönelik saldırı hazırlığındaki 1’i kadın 2 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van’da jandarma, saldırı hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi

23 Ağustos 2018 11:26


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gürpınar ilçesi Tırşin Yaylası bölgesinde bir grup bölücü örgüt mensubunun saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine 22-23 Ağustos 2018 tarihinde Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensubu 1 kadın ile 1 erkek olmak üzere 2 terörist 2 kalaşnikof marka tüfek 4 yabancı menşeli el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin barındıkları yerde ise çok miktarda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.




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