Van’da Kabotaj Bayramı ve mezuniyet töreni

Tuşba ilçesinin İskele Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine; Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, YYÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Ekin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Bu yıl mezun olan öğrencilerimize mezuniyetlerinin hayırlara vesile olmasını ve bu mezuniyet töreninin kendilerine son tören olmamasını diliyorum. İnşallah bu öğrencilerimiz daha nice mezuniyet törenlerine kavuşacaklardır ve daha nice üniversiteler okuyacaklar inşallah. Bu kapsamda katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Daha modern ve amacına uygun bir binada eğitim öğretim süreci bu okulumuz için yakındır inşallah. Ben bu kapsamda öğrencilerimizi anaokulundan lise son sınıfa kadar yetiştiren bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bunlara her türlü katkıyı sağlayan anne ve babalara teşekkür ediyorum. 12. sınıf öğrencilerimiz üniversite sınavına da girdiler, inşallah bu vesile ile hayallerindeki üniversiteyi de inşallah kazanacaklar ve gelecekte onlar ülkemizi en güzel şekilde yükseltecek ve yöneteceklerdir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum ve mezuniyet töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Üç tarafı denizlerle çevrili ve son derece stratejik iki önemli boğaza sahip olan Türkiye’nin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’inci yılını kutlayan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, “Ülkemiz son zamanlarda hem savunma sanayinde, hem denizcilikle ilgili yapmış olduğu atılımlarla kendi milli tankından, kendi uçağından, helikopterine ve denizlerle ilgili hâkimiyet noktasında bir dizi gelişmelerini hayranlıkla izlemekteyiz. Ülkemizde yaşanan bu güzel gelişmeyle birlikte Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde de çok sevindirici gelişmeler ve faaliyetler olmaktadır. Biz Tuşba Belediyesi olarak metruk alanları, sivrisinek üreme alanı ve kıyıda adeta enkaz dökülen çöplüğünü, ilin atık suyu ve hafriyatının atıldığı alandan çıkararak Van halkının göl ile buluşmasını ve sırtını döndüğü denize yüzünü döndürmesini sağlamaya çalışıyoruz. Van’da yaşanan depremlerin ardından adeta şehir enkazının atıldığı alana dönüştürülen Van Gölü’nün İskele Mahallesi sahiline yaptığımız yatırımla bölgede bir ilk olan alanı Van halkına ve bölge halkına kazandırdığımız 15 Temmuz Şehitler Parkımızı tamamladık. Bu parkımızın devamı olan ikinci etabının yapımı ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine kadar devam eden İskele Sahil Yolu projemiz sürüyor. İlk kez Mollakasım Mahallesi’nde yaptırdığımız, ‘Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajımız’, Ulusal Mavi Bayrak Ödülü almaya hak kazandı. Van’ımızda ve Tuşba’mızda denizciliğin daha da gelişmesini arzu ediyor, sektörde faaliyet gösteren herkesin ve tüm halkımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YYÜ Denizcilik Fak. Dekanı Prof. Dr. Suat Ekin’in de bir konuşma yapmasının ardından bayrak devir teslimi yapıldı. Öğrencilere başarı belgeleri ve çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından mezuniyet pastasının kesilmesi ile program sona erdi.