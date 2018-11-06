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Van'da kaçak Afganları taşıyan araç takla attı: 5 ölü, 16 yaralı

Van-Bahçesaray karayolunda kaçak Afganları taşıyan aracın takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde meydana geldi. Geçitten inen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan kaçak Afganlardan 5'i hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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