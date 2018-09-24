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Van'da kaçak akaryakıt operasyonu

Van’ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada 531 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada 531 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Eski Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 531 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.A. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

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