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Van'da kaçak alkollü içecek ve sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 44 şişe kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ile 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 44 şişe kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ile 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi Kültür Sokak üzerinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 44 şişe kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ile 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili G.K.K. ve Ş.B. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.

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