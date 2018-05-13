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13 Mayıs 2018 11:09

Van’da kaçak avlanmış bir ton balık ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış bir ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van’da kaçak avlanmış bir ton balık ele geçirildi

13 Mayıs 2018 11:09


Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gece ilçenin Yalındüz bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda 20 çuval içine konulmuş bir ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. El konulan balıklar imha edilmek üzere Muradiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yapılan sıkı denetimlerle kaçak avcılık yapanlara fırsat verilmediğini belirterek, “Bu sıkı denetimlerimiz yasak boyunca devam edecek. Bu konuda okullarda bilinçlendirme eğitimlerimiz de devam ediyor” dedi.




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