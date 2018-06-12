Van’da kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gerek Van Gölü üzerinde gerekse yollarda denetim faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, kaçak avlanan balıkları taşıyan 2 aracı Çaldıran ilçesinde oluşturdukları yol kontrolünde durdurdu. 2 araçta kaçak avlanmış 2 bin 300 kilogram inci kefali balığı ele geçirilirken, şahıslara ise 7 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.

Kaçak avlanan balıkları taşımakta kullanılan araçlar ise Jandarma Trafik Timi tarafından 15 gün süreyle trafikten men edildi.