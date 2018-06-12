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12 Haziran 2018 09:56

Van’da kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi

Van’da kaçak avlanmış 2 bin 300 kilogram inci kefali balığı ele geçirilirken, şahıslara ise 7 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.

Van’da kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi

12 Haziran 2018 09:56


Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gerek Van Gölü üzerinde gerekse yollarda denetim faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, kaçak avlanan balıkları taşıyan 2 aracı Çaldıran ilçesinde oluşturdukları yol kontrolünde durdurdu. 2 araçta kaçak avlanmış 2 bin 300 kilogram inci kefali balığı ele geçirilirken, şahıslara ise 7 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.


Kaçak avlanan balıkları taşımakta kullanılan araçlar ise Jandarma Trafik Timi tarafından 15 gün süreyle trafikten men edildi.




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