Van’da kaçak avlanmış toplanca inci kefali ele geçirildi

15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki avlanması yasak olan inci kefali balığını korumak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 24 saat içerisinde yapılan operasyonlarda, kaçak avlanmış 21 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı olan yaklaşık 8 bin 500 kilogram balık tekrar Van Gölü’ne bırakılırken, ölü balıklar ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.