Van'da kaçak cep telefonu operasyonu

Van'da polis ekiplerince park halindeki araçta yapılan aramada toplam 695 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi Toraman Sokak üzerinde park halinde bulunan 39 plaka sayılı araçta arama yapıldı. Aramada 695 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Ş.Z., N.E., H.E. ve İ.A. isimli şahıslar hakkında ise yasal işlem yapıldı.