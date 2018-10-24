Van'da kaçak cep telefonu ve elektronik sigara ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak cep telefonu ve elektronik sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yaya ilerleyen H.D. isimli şahsın elindeki poşette arama yaptığı belirtildi. Aramada 5 adet kaçak akıllı cep telefonu ve 5 adet kaçak elektronik sigara ele geçirilirken, şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.