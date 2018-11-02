İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 39 kilo 350 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 39 kilo 350 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi 2 Nisan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 39 kilo 350 gram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, M.H. ve R.A. isimli şahıslar hakkında ise işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.