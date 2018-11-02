Van'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 39 kilo 350 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi 2 Nisan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 39 kilo 350 gram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, M.H. ve R.A. isimli şahıslar hakkında ise işlem yapıldı.