Van’da kaçak sigara operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 106 bin 161 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “7, 8 ve 9 Ocak 2017 tarihler arasında görevlilerimizce; Saray ilçesi D-300 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın kasa kısmının tabanına zulalanmış 10 bin 344 paket, Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan iki araçta 21 bin 300 paket, Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta 517 paket, Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’ndeki bir ikamette ve müştemilatında 5 bin paket, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir ikamette ve müştemilatında 69 bin paket olmak üzere toplamda 106 bin 161 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 8 şahıs hakkında 5607 sayılı S.K.M suçundan yasal işlem yapılmış olup, 1 şahıs tutuklanmıştır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.