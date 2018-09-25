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Van'da kaçak sigara operasyonu

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, yakıt deposu altına zulalanmış bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.U. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.

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