Van’da kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesi’nde yapılan operasyon neticesinde şüpheli bir şahsın evinin ahır kısmında 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapıköy Mahallesi bölgesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında ise şüpheli bir aracın alt kısmından akaryakıt aktığının görülmesi üzerine yapılan kontrol neticesinde; aracın boşluklarına zulalanmış şekilde 230 litre kaçak mazot ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.