Van’da kaçak sigara ve hayvan ilacı operasyonu

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye-Özalp karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, “dur” ihtarına uymayarak toprak yola giren minibüste 36 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan, Saray ilçesi Kapıköy Mahallesi İran sınır hattından ülkemize yasadışı yollardan girmeye çalışan şüpheliler, 7. Hudut Bölük Komutanlığınca yapılan müdahale sonucu engellendi. Şüpheliler kaçarken, bıraktıkları 6 adet at ve atların sırtında yüklü 10 bin 754 paket kaçak sigara ile bin 345 paket hayvan ilacı ele geçirildi.

İki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.