Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 10:23

Van’da kaçak sigara ve hayvan ilacı operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ve Saray ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 47 bin 285 paket kaçak sigara ve bin 345 kutu hayvan ilacı ele geçirildi.

Van’da kaçak sigara ve hayvan ilacı operasyonu

14 Mayıs 2018 10:23


Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye-Özalp karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, “dur” ihtarına uymayarak toprak yola giren minibüste 36 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Öte yandan, Saray ilçesi Kapıköy Mahallesi İran sınır hattından ülkemize yasadışı yollardan girmeye çalışan şüpheliler, 7. Hudut Bölük Komutanlığınca yapılan müdahale sonucu engellendi. Şüpheliler kaçarken, bıraktıkları 6 adet at ve atların sırtında yüklü 10 bin 754 paket kaçak sigara ile bin 345 paket hayvan ilacı ele geçirildi.


İki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç