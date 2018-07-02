Van’da kaçak su kullananlara sıkı takip

VASKİ’den yapılan açıklamada, bazı semtlerde suyun azalması olayının tamamen kaçak su kullanımının yaz aylarında artışına bağlı olduğu ve bununla ilgili ciddi bir mücadelenin başlatıldığı duyuruldu. Bununla ilgili hazırlanan görsel materyallerden oluşan afişler ve tanıtım broşürlerinin de mahallelere dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, “Kaçak su kullanımına çok ağır cezaların getirilmesi kararlaştırıldı. Bunun için harekete geçen ve kaçak su kullananların önüne geçilmesi ve suyu azalan abonelerin hakkı korunacak. Bilhassa yaz aylarında kullanılan kaçak suyun artması ve bağ bahçe sulanmasından dolayı sıkıntılar baş gösterdi. Bazı semtlerde suyun azalması şikayetleri üzerine hareket geçen VASKİ, 20 ekiple Van genelinde kaçak su operasyonu başlattı. Sıkı bir denetimle sürdürülen kaçak su takibi için ekipler gece gündüz bu konuda çalışma yürütüyor. Su israfına yol açan kaçak kullanımının tamamen önüne geçmeyi hedefleyen VASKİ İçme Suyu Daire Başkanlığı Kaçak Su Şube Müdürlüğü, büyük bir çalışma başlattı. Van’a içme suyu sağlayan Bejingir kaynağından suyun 3,5 milyon nüfusa yetecek kadar bir kapasiteye sahip olmasına rağmen bilinçsiz kullanımdan dolayı 600 bin nüfusa bile yetmiyor. Şu anda depolara saniyede 5 ton su pompalanırken, Van’da israf ve kaçak suyun olmadığı takdirde kaynak suyu yeterli olacak” denildi.