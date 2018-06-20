Van’da kaçakçılık operasyonları

İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Saray-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 7 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi. Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Saray ilçesindeki Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığınca devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetleri neticesinde ise 8 bin 820 paket olmak üzere toplamda 16 bin 250 paket kaçak sigara ile 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Olaylarla ilgili dört şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.