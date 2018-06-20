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20 Haziran 2018 14:15

Van’da kaçakçılık operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray, İpekyolu ve Muradiye ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 16 bin 250 paket kaçak sigara ile 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Van’da kaçakçılık operasyonları

20 Haziran 2018 14:15


İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Saray-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 7 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi. Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Saray ilçesindeki Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığınca devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetleri neticesinde ise 8 bin 820 paket olmak üzere toplamda 16 bin 250 paket kaçak sigara ile 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi.


Olaylarla ilgili dört şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.




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