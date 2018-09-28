Van'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahısların İran sınır hattından temin ettikleri kaçak sigara ve eşyaları yasa dışı yollardan getirerek yurt genelinde sattıklarının tespit edilmesi üzerine, organize şebekenin çökertilmesine yönelik detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Saray ve Özalp ilçelerinde bulunan 13 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 39 bin 909 paket kaçak sigara, 12 kilogram kaçak çay, 15 adet kaçak İran halısı ve 98 litre kaçak motorin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.