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29 Mayıs 2018 14:05

Van’da kaçakçılık operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 22 bin 744 paket kaçak sigara, 180 kilogram fıstık, 350 kilogram çay ve 35 adet tablo halı ele geçirildi.

Van’da kaçakçılık operasyonu

29 Mayıs 2018 14:05


İran İslam Cumhuriyeti tarafından ülkemize yasadışı yollardan giriş yapmak isteyen şüpheliler, Saray ilçesindeki Rasim Çömez Piyade Hudut Tabur Komutanlığınca yapılan müdahale sonucu engellendi. Şüphelilerin at üstündeki yükleri atarak İran tarafına kaçmaları üzerine bölgede yapılan kontrol ve aramada, 22 bin 744 paket kaçak sigara, 180 kilogram fıstık, 350 kilogram çay ve 35 adet tablo halı ele geçirildi.


Olayın failleri hakkında gerekli adli araştırma ve soruşturma işlemi başlatıldığı belirtildi.




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