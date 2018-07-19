Van’da kaçakçılık operasyonu

Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi’nde konuşlu bulunan 7’nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığınca, Türkiye-İran sınır hattının Dolapdere mevkiinde devam eden keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Türkiye tarafından İran’a at sırtında yükleriyle birlikte geçiş yapmaya çalışan şüpheli şahıslar tespit edildi. Yapılan müdahalede, 672 adet Türkiye üretimi muhtelif tekstil malzemesi ele geçirilmiş olup, İran uyruklu bir şüpheli ise sağ bacağından yaralı olarak yakalandı.

Çaldıran ilçesine bağlı Yücealan Mahallesi’nde ise, Sedat Nezih Özok Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca İran sınır hattında yapılan müdahalede, 5 bin 430 paket kaçak sigara ve 2 adet at ele geçirildi.