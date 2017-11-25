Van’da “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” standı kuruldu

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” kapsamında, “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” standı kuruldu

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde Van AVM’de açılan “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” standında halka broşür dağıtılarak, kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilme yapıldı.

Konuyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek, erkeklere şiddete ‘dur’ demek için stant açtıklarını belirterek, “Bugün burada ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ dolaysıyla bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Genellikle erkeklere karanfil dağıtmayı planlıyoruz. Erkeklere şiddete ‘dur’ demek istiyoruz ve kadınlarımızı güller ile karşılanmasını istiyoruz. ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ sloganıyla bugün buradayız. Bu etkinlikte İl Jandarma Komutanlığı ile işbirliği içerisindeyiz” dedi.