Van’da ‘kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim eğitimi’ semineri

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ‘kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim eğitimi’ semineri düzenlendi.

Gürpınar ilçesi Yatağan Mahallesi’nde verilen eğitimde, sabah kadınlara öğleden sonra ise erkeklere olmak üzere iki oturum halinde eğitim verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Sosyolog Deniz Tatlı ve Psikolog Sümeyye Bilici, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığından Astsubay Melike Yazal tarafından verilen eğitimlerde; kadına yönelik şiddetin tanımı, şiddetin türleri, şiddete uğrayan kadınların takip edecekleri yol ve yöntemler, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) ulaşmanın yolları, 183 ihbar hattının önemi üzerinde duruldu.

Aile içi iletişiminin önemi, sağlıklı iletişimin yolları, aktif dinlemenin ne demek olduğu, “ben dili” ve “sen dili”nin hakkında farkındalık oluşturacak örneklerin verildiği seminerde; aile içi iletişimi engelleyen nedenler, empati kavramının önemi, çocuklarda duygusal zekanın gelişimi ve aile içi iletişim konusunda örnekler verildi.

Kolluk kuvvetlerinin kadına yönelik şiddete müdahaleleri, iş ve işlemler, şiddet mağduruna verilecek koruyucu tedbir kararları ve Jandarma Alo 156 ihbar hattı hakkında bilgilerin de verildiği seminerde, köyde yaşayan kadın ve erkeklerin yanı sıra Van Jandarma Komutanlığından Yarbay Emrah Akçay, köy imanı, okul müdürü, öğretmenler de katıldı.